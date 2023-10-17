«Ничтожны»: Захарова ответила на резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 123 0

Захарова назвала нелегитимной резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

«Ничтожны»: Захарова ответила на резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Foreign Affairs of R

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Дипломат указала на то, что европейское ведомство придерживается порочной логики двойных стандартов.

Резолюция Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ), призывающая признать Владимира Путина нелегитимным главой России после окончания его президентского срока в 2024 году, не несет юридической силы для Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет сайт ведомства.

Резолюция была принята как инструмент информационный войны Запада против РФ, отмечается в публикации. Брюссель и Вашингтон, отметила дипломат, таким образом предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела страны.

«Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — указала Захарова.

Представить российского внешнеполитического ведомства также обратила внимание, что ПАСЕ резолюцией подтвердила свою приверженность «порочной логике двойных стандартов». Содержащиеся в ней призывы, подчеркивает она, игнорируют волю россиян, а также демонстрируют настоящий уровень культуры и мышления авторов и лиц, одобряющих ее.

Захарова в заключение добавила, что от людей, поддерживающих президента Украины Владимира Зеленского после чествования им эсэсовца в парламенте Канады, объективности ожидать нельзя.

Парламентская ассамблея Европы в рамках пленарной сессии приняла резолюцию, которая предусматривает признание российского лидера Владимира Путина нелегитимным главой государства после завершения его президентского срока в 2024 году. Таким образом, присутствующие признали незаконным «исключение в отношении ограничения сроков пребывания в должности», сделанное для действующего президента РФ.

Примечательно, что в голосовании принимали участие 43 члена ПАСЕ, что составляет менее 15% от полного состава.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер США Джо Байден рассказал о планах на второй срок президентства.

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