Россия и Китай инвестировали 750 млрд рублей в более чем 40 проектов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

На этом страны останавливаться не планируют. Как дальше будут развиваться дружеские отношения?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Российский фонд прямых инвестиций и партнеры из Китая проинвестировали 750 миллиардов рублей в более чем 40 проектов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уточнив, что речь идет о проектах в различных сферах жизни.

Он обратил внимание на то, что ранее было объявлено о сельхозинвестиции КНР в Россию на Дальнем Востоке и создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности, которые составят свыше 100 миллиардов рублей. Он также уточнил, что большое внимание также уделяется и инвестициям в инфраструктуру.

«Китайские инвесторы инвестируют в большое количество российских проектов. Эти инфраструктурные проекты затрагивают ежедневно жизнь около 25 миллионов россиян», — отметил Дмитриев и указал, что российские компании также инвестируют в КНР.

По его словам, фонд рассматривает несколько дальнейших направлений взаимных двусторонних вложений. Он уточнил, что они будут касаться здравоохранения и создания технопарков.

«Растет не только товарооборот в юанях и рублях, но и инвестиции в национальных валютах. Мы считаем, что будущее за инвестициями в национальных валютах, потому что это именно то, что позволит кратно нарастить существующие инвестиции. И, фактически, сделать так, чтобы наши инвестиции не зависели от других стран», — добавил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совместный фонд России Китая в авиапромышленности будет создан в ближайшее время.

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Россия и Китай инвестировали 750 млрд рублей в более чем 40 проектов

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