Может ли павиан прогнать тигра?

Эти обезьяны привыкли жить в том числе и на открытой местности, там, где нет убежищ от хищников. И для защиты создали коллективную систему обороны.
Фото: 5-tv.ru
Ученые выяснили, что у павианов есть довольно широкий набор средств общения. Они издают до 20 разных сигналов, каждый из которых имеет свой смысл. Помимо этого, эти обезьяны коммуницируют между собой с помощью 10 жестов, а также 7 мимических движений.
«Стая таких обезьян может отогнать, а то и погрызть тигра. Тигр их стороной обходит, если встретит обезьян очень много», — рассказывает Вильдан Якубов, дрессировщик павианов театра «Уголок дедушки Дурова».
Впрочем, дрессировке павианы поддаются хорошо. В знаменитом цирке обезьяны научились выполнять множество сложных и зрелищных трюков.
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