Может ли павиан прогнать тигра?

Ученые выяснили, что у павианов есть довольно широкий набор средств общения. Они издают до 20 разных сигналов, каждый из которых имеет свой смысл. Помимо этого, эти обезьяны коммуницируют между собой с помощью 10 жестов, а также 7 мимических движений.

«Стая таких обезьян может отогнать, а то и погрызть тигра. Тигр их стороной обходит, если встретит обезьян очень много», — рассказывает Вильдан Якубов, дрессировщик павианов театра «Уголок дедушки Дурова».

Фото: 5-tv.ru

Впрочем, дрессировке павианы поддаются хорошо. В знаменитом цирке обезьяны научились выполнять множество сложных и зрелищных трюков.