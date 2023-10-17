Может ли павиан прогнать тигра?

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Эти обезьяны привыкли жить в том числе и на открытой местности, там, где нет убежищ от хищников. И для защиты создали коллективную систему обороны.

Может ли павиан прогнать тигра?

Фото: 5-tv.ru

Ученые выяснили, что у павианов есть довольно широкий набор средств общения. Они издают до 20 разных сигналов, каждый из которых имеет свой смысл. Помимо этого, эти обезьяны коммуницируют между собой с помощью 10 жестов, а также 7 мимических движений.

«Стая таких обезьян может отогнать, а то и погрызть тигра. Тигр их стороной обходит, если встретит обезьян очень много», — рассказывает Вильдан Якубов, дрессировщик павианов театра «Уголок дедушки Дурова».

Фото: 5-tv.ru

Впрочем, дрессировке павианы поддаются хорошо. В знаменитом цирке обезьяны научились выполнять множество сложных и зрелищных трюков.

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