Интересные факты про обезьян

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Обезьяны тоже подвержены вредным привычкам. Некоторые с удовольствием курят трубки или сигары, едят чипсы и употребляют алкоголь.

Интересные факты про обезьян

Фото: 5-tv.ru

Обезьяны видят себя в зеркале

Они гримасничают и способны прихорашиваться, глядя на себя.

У обезьян 4 группы крови

Резус-фактор крови был открыт именно у макак-резусов, а потом уже у людей.

Примата можно обучить языку жестов

Обезьяны могут знать несколько сотен жестов и успешно ими пользоваться, в том числе им доступен и язык, которым общаются глухонемые люди.

Фото: 5-tv.ru

Самцы шимпанзе с возрастом могут лысеть

Это, как и у людей, зависит от индивидуальных особенностей и генетики.

Обезьян много раз запускали в космос

В разное время от различных стран на орбите побывало всего 32 обезьяны. Первым астронавтом стала макака Альберт I. Её запустили в околоземное пространство 11 июня 1958 года.

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