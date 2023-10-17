Интересные факты про обезьян

Обезьяны тоже подвержены вредным привычкам. Некоторые с удовольствием курят трубки или сигары, едят чипсы и употребляют алкоголь.
Фото: 5-tv.ru
Обезьяны видят себя в зеркале
Они гримасничают и способны прихорашиваться, глядя на себя.
У обезьян 4 группы крови
Резус-фактор крови был открыт именно у макак-резусов, а потом уже у людей.
Примата можно обучить языку жестов
Обезьяны могут знать несколько сотен жестов и успешно ими пользоваться, в том числе им доступен и язык, которым общаются глухонемые люди.
Самцы шимпанзе с возрастом могут лысеть
Это, как и у людей, зависит от индивидуальных особенностей и генетики.
Обезьян много раз запускали в космос
В разное время от различных стран на орбите побывало всего 32 обезьяны. Первым астронавтом стала макака Альберт I. Её запустили в околоземное пространство 11 июня 1958 года.
81%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?