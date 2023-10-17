Власти Швеции сообщили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

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Евгения Романова
Евгения Романова 413 0

Что известно об инциденте? Как власти будут решать проблему?

Власти Швеции сообщили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Подводный телекоммуникационный кабель, который проходит между Эстонией и Швецией, оказался поврежден. Об этом сообщил шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин во время пресс-конференции.

«Мы можем констатировать, что это повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода [Balticconnector между Финляндией и Эстонией]», — сказал он.

При этом пока неизвестно, что стало причиной повреждения кабеля.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев. При этом норвежские сейсмологи же утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эстонии назвали предположительного виновника ЧП на Balticconnector.

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