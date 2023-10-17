В Эстонии назвали предположительного виновника ЧП на Balticconnector

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 150 0

Postimees: повредить газопровод Balticconnector могло китайское судно

В Эстонии назвали предположительного виновника ЧП на Balticconnector

Фото: Reuters / LEHTIKUVA

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Недалеко от газопровода в момент появления утечки проплывали судна Китая и России. На кого пали подозрения?

К повреждению эстонско-финского подводного газопровода Balticconnector может быть причастно китайское судно, которое находилось недалеко от места утечки в момент ее появления. Об этом пишет издание Postimees.

В материале отмечается, что системы, которые мониторят отгрузки, зафиксировали контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга неподалеку от места ЧП. В том же участке акватории проплывал тогда и российский нефтерудовоз «СГВ Флот», однако он оказался дальше от трубопровода.

В государственных структурах Эстонии отметили, что пока прямых подозреваемых нет, поэтому страна еще не обращалась к КНР.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Норвежские сейсмологи же утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения о причастности РФ к подрыву Balticconnector.

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