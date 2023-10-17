«Век живи — век учись»: Путин посоветовал Байдену начать уважать других

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 68 0

Путин: США должны научиться уважать других и находить компромиссы

«Век живи — век учись»: Путин посоветовал Байдену начать уважать других

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Российский лидер сделал заявление во время визита в Китай.

Глава Российской Федерации Владимир Путин посоветовал президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену и другим западным политикам начать уважать других людей и подбирать возможности искать компромиссы. Это заявление он сделал во время визита в Китай журналисту Павлу Зарубину.

Президент России также отметил, что Байден является одним из самых опытных политиков в мире, но его проблема заключается в том, что он стремится все время пытаться подавить власти других государств. Это оборачивается рядом проблем.

«Век живи — век учись», — напомнил Владимир Путин российскую пословицу, акцентировав внимание на том, что если уважать другие страны, то не придется заниматься подавлением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ.

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