«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

АC: Байден должен рассказать американцам правду о контрнаступлении ВСУ

«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация

Сколько еще Белый дом будет оправдывать Украину и врать своему же народу?

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен быть честным с американцами и рассказать правду, как на самом деле проходит контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой просьбой к нему обратился обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

«Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <…> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?» — написал он.

По словам обозревателя, американцы должны узнавать о происходящем от своего лидера, а не от президента Незалежной Владимира Зеленского. Журналист также поинтересовался целями США на Украине. По мнению ван Бурена, Вашингтон пытается заставить Москву отказаться от освобожденных ею территорий.

Однако это не сработает, ведь ВС России уже во время украинского наступления заняли новые земли.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские штурмовые подразделения под Артемовском ликвидировали крупную группировку боевиков ВСУ.

Тема:
Украинское контрнаступление
17 окт
Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
17 окт
«Осталось мало времени»: почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику
16 окт
«Никаких результатов»: в Германии заявили о бесполезности западной техники на Украине
16 окт
«Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
16 окт
Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
16 окт
«Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
16 окт
«Уже сейчас»: американский полковник сообщил о неожиданном решении США по Украине
16 окт
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
16 окт
Полковник ВСУ Лисюк признал превосходство российской армии: «Трудно идти вперед»
15 окт
Путин: украинское контрнаступление полностью провалилось
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

16:52
Убийства и любовь, маньяки и интим: самые популярные российские сериалы 2023 года
16:29
«Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
16:23
«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
16:14
Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
15:59
Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS
15:45
Россия и Китай инвестировали 750 млрд рублей в более чем 40 проектов

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Душераздирающие слова: Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России