Сколько еще Белый дом будет оправдывать Украину и врать своему же народу?

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен быть честным с американцами и рассказать правду, как на самом деле проходит контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой просьбой к нему обратился обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

«Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <…> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?» — написал он.

По словам обозревателя, американцы должны узнавать о происходящем от своего лидера, а не от президента Незалежной Владимира Зеленского. Журналист также поинтересовался целями США на Украине. По мнению ван Бурена, Вашингтон пытается заставить Москву отказаться от освобожденных ею территорий.

Однако это не сработает, ведь ВС России уже во время украинского наступления заняли новые земли.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские штурмовые подразделения под Артемовском ликвидировали крупную группировку боевиков ВСУ.