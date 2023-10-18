«Крепкая личная дружба»: Путина тепло приняли в Китае

На церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» президент России Владимир Путин, как главный гость саммита и на совместном фотографировании и в зале заседаний занял почетное место по правую руку от китайского лидера Си Цзиньпина.

Выступали они первыми и друг за другом. И вновь показали, насколько близки их взгляды на происходящие в мире события.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин против односторонних санкций, политики экономического принуждения, а также не приемлет блоковую политику. В свою очередь российский президент отметил, что Россия вместе с КНР уважает право каждого государства на собственную модель развития. Из Китая —репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Площадь Тяньаньмэнь украшена красными и желтыми цветами. В китайской культуре они символы процветания и благородства. Председатель КНР встречает гостей на красной ковровой дорожке.

Председатель КНР вместе с президентом России идет на фотографирование. У Си Цзиньпина — синий галстук. У Владимира Путина — серый. Идеальное сочетание согласно цветовому кругу.

Президент России — по правую руку от лидера КНР. На самом почетном месте. Первое слово — хозяину саммита. СИ Цзиньпин говорит о принципиальных отличиях проекта «Один пояс — один путь» от любых западных инициатив.

«Пионеры шелкового пути не завоевывали мир кораблями и пушками. Политика блоков не наш выбор, мы против односторонних санкций, экономических ограничений», — заявил китайский лидер.

У России и Китая одинаковое видение ситуации в мире. Который больше никогда не будет однополярным. Владимир Путин как самый почетный гость выступает сразу после Си.

«Идея „один пояс один путь“ логично вписывается в конструктивное взаимодействия всего мирового сообщества. Россия и Китай, как и большинство стран мира разделяют стремление к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству», — сказал Путин.

В этом и суть сотрудничества, которое предлагают всему миру Россия и Китай. Наша страна как связующее звено между востоком и западом, севером и югом. Развиваются новые маршруты и модернизируются старые — Транссиб, БАМ, коридор Север-Юг, Тихоокеанская железная дорога, Северный морской путь, на котором строятся глубоководные терминалы.

После выступления президента России мировые лидеры жмут Владимиру Путину руку.

Речь президента России в международном пресс-центре многие китайские журналисты слушали стоя, а некоторые делали фотографии с российским лидером на экране.

К России — в Китае — особое отношение. Здесь нас считают, пожалуй, самыми близкими друзьями.

Китайская газета наглядно показала — что такое новый шелковые путь. Инфраструктурные, транспортные проекты по всему миру. Которые уже вывели 40 миллионов человек из бедности. И дали как минимум 420 тысяч рабочих мест. Россия — здесь, конечно же, тоже обозначена как один из ключевых партнеров.

После церемонии открытия лидеры России и Китая проводят двусторонние переговоры.

«Ваша идея по поводу сотрудничества между странами исторического Шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, действительно получила очень хорошее развитие. если постмотреть год к году, мы вчера вечером проанализировали, товаррооборот между Россией и китаем составил уже 200 миллиардов долларов, а по календарному году эта поанка точно будет преодолена», — напомнил президент России.

«С 2013 году мы провели 42 встречи, наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу, Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием», — сказал Си.

По плану, двусторонние переговоры состоят из двух частей — расширенный состав и рабочий завтрак.

Путин пообщался с Си Цзиньпином за чашкой чая, обсудив Украину и Ближний Восток, сообщал 5-tv.ru.