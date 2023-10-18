Депутаты Государственной Думы предложили начать выплаты советских вкладов граждан

Депутаты Государственной Думы (ГД РФ) разработали ряд предложений по компенсации гражданам советских вкладов в Сбербанке с пожилых граждан. Об этом заявил депутат Владимир Сенин на заседании комитета по финансовому рынку.

В 1995 году в России был принят закон, который гарантирует обеспечение безопасности сбережений граждан, которые были размещены в Сбербанке до 20 июня 1991 года, однако, начало выплат переносится каждый год, начиная с 2003 из-за отсутствия возможностей финансового обеспечения.

Сейчас не существует закона, который предусматривал бы перевод этих вкладов в долговые обязательства России, в связи с чем началось обсуждение вариантов решения вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России расширят перечень граждан, получающих субсидию на газовое оборудование.