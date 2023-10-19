ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 63 0

Приморец, по версии следствия, собирал и передавал данные украинской разведке.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба УФСБ России по Приморскому краю; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в государственной измене жителя Владивостока. Об этом сообщается в пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю.

По версии следствия, мужчина работал в интересах украинской разведки, на контакт с которой вышел по собственной инициативе.

Так, подозреваемый по заданию кураторов собирал и передавал украинской стороне сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края.

«При этом он полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого действия», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орле задержали подозреваемого в трех диверсиях и госизмене.

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