ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в государственной измене жителя Владивостока. Об этом сообщается в пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю.

По версии следствия, мужчина работал в интересах украинской разведки, на контакт с которой вышел по собственной инициативе.

Так, подозреваемый по заданию кураторов собирал и передавал украинской стороне сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края.

«При этом он полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого действия», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орле задержали подозреваемого в трех диверсиях и госизмене.