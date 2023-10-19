Легендарный «Стиляга» стал «Достоевским»: в Петербурге запустят ретро-трамвай

Трамвай «Достоевский» создан по уникальному проекту специально для Санкт-Петербурга.

«Достоевский» пошел по рельсам. В Санкт-Петербурге представили трамвайный вагон, названный в честь великого русского писателя.

Машина была разработана специально для северной столицы и выполнена в ретро-стиле. Внешне вагон напоминает модель 60-х годов, но вот внутри — самое современное оборудование. Одним из первых на «Достоевском» проехался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Легендарный «Стиляга» снова в строю, но теперь в новом обличии. Это современный ретро-трамвай, получивший название «Достоевский», выходит на городские линии Петербурга.

Вагон выполнен в стиле трамвая модели ЛМ-57. Его серийное производство в Ленинграде началось в конце 50-х. До середины 80-х такие вагоны ходили по городу. Нынешние инженеры воссоздали внешний облик — это и номерной прожектор, округлые формы кузова или вот например габариты — тоже круглые. А еще зелено-бежевая окраска. За необычный дизайн ленинградцы и прозвали его «Стилягой».

Среди первых пассажиров «Достоевского» — Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук писателя. Так совпало, что в 70-х годах он работал водителем того самого трамвая. Этот, говорит, внешне похож на старую модель, но внутри все новое. Федор Михайлович, уверен правнук, обязательно прокатился бы в современном вагоне.

«Анна Григорьевна пишет про него — он не любит ходить пешком. Всегда норовил взять извозчика. А если трамвай появился бы — на трамвае», — рассказывает потомок писателя.

Для «Достоевского» и маршрут подобран соответствующий — вагон будет обслуживать сразу 4 маршрута. От Михайловского замка — бывшего инженерного училища — куда приехал учится писатель, мимо Петропавловской крепости. О каждой достопримечательности расскажет интерактивный туристический экран — уникальная петербургская разработка.

«Одновременно пассажиры за окном видят, что сейчас проезжаем блокадную систему. та система которая установлена на борту она узнает объекты за окном трамвая», — поделился генеральный директор группы компаний «Современные технологии» Михаил Бурцев.

«Это ноу-хау, такой системы нигде нет», — заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Можно виртуально прогуляться по залам Михайловского замка и даже внимательно разглядеть лепнину потолка. В создании видео коллекции помог Русский музей.

«Окно, как дополненная реальность, как окно в историю, окно в культуру. Мы не могли остаться в стороне, тем более что трамвай „Достоевский“ проходит по маршруту № 3 мимо основных зданий русского музея», — отметила начальник службы «Виртуальный Русский музей» Мария Гладких.

«Достоевского» разработали на предприятии Уралтрансмаш специально для Северной столицы. В исторической части города — кривые участки пути и низкопольные вагоны не вписывались в повороты. База этого вагона специально адаптирована под петербургские рельсы.

«Я вам покажу ролики, как это вдоль заборов это до сантиметра было выверено: строились 3D модели, делали макет», — объяснил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Внутри — современная начинка. USB-розетками уже не удивишь пассажиров, а вот полы с подогревом в общественном транспорте — что-то новое. В кабине установлена система искусственного интеллекта. Если на пути человек или сам водитель отвлекся, автоматика сама снизит скорость и остановит вагон.

«У него стоит камера контроля бодрствования, она следит за мимикой. Если водитель заснул, закрыл глаза, отвлекся, закурил, попытается разбудить себя, то сама система принимает решение на торможение», — рассказал начальник управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП «Горэлектротранс» Павел Поляков.



Всего Петербург получит 76 новых трамваев разных моделей. Масштабное обновление транспорта в Северной столице — это поручение президента и город его успешно выполняет.

«Инфраструктурный кредит, который выделило правительство РФ для города на закупку этих трамваев. Первый контракт — это 54 трамвая, еще второй контракт на 22. По поручению президента РФ. Для города это очень выгодно. Практически мы имеем деньги на реализацию масштабной туристической группировки трамваев в Европе», — заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



До конца года Петербург получит 11 трамваев. Этот «Достоевский» прошел полную обкатку и уже на следующей неделе примет своих первых пассажиров.