Близкие раскрыли причину смерти актрисы сериала «Метод»

Актриса Янина Когут из сериала «Метод» скончалась из-за инсульта

Актриса сериала «Метод» Янина Когут умерла из-за инсульта. Об этом рассказали в ТАСС близкие женщины.

«Янина Гордеевна умерла вчера, случился стволовой инсульт, она с 29 октября была в реанимации», — рассказали в окружении актрисы.

Женщине было 75 лет. Массовой аудитории актриса известна по роли бабушки персонажа-врача по прозвищу Грач, которого в сериале «Метод» сыграл Александр Сергеев.

Будущая актриса появилась на свет 7 мая 1951 года в Подольске Московской области. В 1975-м она завершила обучение на вокальном отделении Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, а в 1987 году — в Народном университете искусств, где освоила специальность «Основы актерского искусства». С 1974 по 1984 год ее творческий путь был связан с театром-студией под руководством Геннадия Юденича.

За свою творческую карьеру она снялась во многих российских фильмах и сериалах. В ее фильмографии — картины «Брат 2», «Небо. Самолет. Девушка» и «Сын», а также сериалы «Метод», «Шифр», «Конец света» и «Тетя Марта». Помимо профессиональной актерской деятельности она занималась вокалом, выступала в качестве певицы и несла послушание регента в православных храмах Москвы.

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