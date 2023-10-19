Турция заявила, что не пустит корабли нечерноморских стран

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Евгения Романова
Евгения Романова 553 0

Власти подчеркнули важность сохранения баланса в акватории Черного моря.

Турция заявила, что не пустит корабли нечерноморских стран

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Министерство национальной обороны Турции заявило, что будет продолжать ответственно выполнять Конвенцию Монтре, в рамках которой не позволяется допуск военных кораблей в проливы страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Важно сохранять баланс в Черном море в рамках принципа „региональной ответственности“, и в этом направлении мы продолжим тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтре», — говорится в пресс-релизе.

С 1 июня Турция повысила плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре. Именно этот документ регулирует судоходство в проливе.

Изначально валюта приравнивалась к 0,8 доллара, но в октябре прошлого года стоимость выросла до 4,08 доллара. По прогнозам, доходы республики от взимания пошлины выросли до 900 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что контейнеровоз под флагом России запросил помощи у Турции.

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