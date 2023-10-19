Президент призвал граждан заниматься спортом. А для этого вида оборудование может приобрести и установить каждый.

Президента РФ Владимира Путина удивила статистика по настольному теннису — крайне малое количество россиян интересуются этим видом спорта. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.

Президент призвал граждан заниматься настольным теннисом, ведь оборудование для этого может установить дома каждый.

«Настольный теннис — жалкие 5%! Хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на лестничной площадке. Заниматься этим нужно активно! И результат будет 100%», — сказал Путин.

Глава государства отправился в Пермь для участия в мероприятиях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прямиком из Пекина. В Китае он находился на протяжении двух дней, 17 и 18 октября. В КНР он принимал участие в другом форуме — «Один пояс — один путь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея, которые вывозят из РФ детей.