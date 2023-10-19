Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена

Польский лидер раскрыл «правду» о всевозможных выборах в ПНР.

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями всех, кто принимал участие в выборах во времена Польской народной республики (ПНР). Об этом он заявил во время своего выступления на съезде профсоюза «Солидарность».

Польский лидер отметил, что на минувших парламентских выборах в стране население продемонстрировало рекордную явку. Показатель составил 74, 38%. Дуда обратил внимание на очереди, которые, по его словам, были настолько огромными, что время работы избирательных участков были вынуждены продлевать.

По его словам, Польша доказала, что в ней укоренилась демократия. По его словам, со времен ПНР — 1989 года — страна сильно выросла. В частности, он указал на серьезное изменение «общественного подхода».

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», — приводит его слова РИА Новости.

По словам польского президента, в советские времена, в ПНР, явку на каждом голосовании пытались завысить всевозможными способами, потому что сознательное население, коего было большинство, не принимало участия в выборах. Дуда утверждает, что тогда на самом деле избирательные участки пустовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуда отказался встречаться с Зеленским во время его короткой остановки в Польше.