Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Президент Польши Дуда: только свиньи ходили на выборы до 1989 года

Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена

Фото: www.globallookpress.com / Leszek Szymański

Читайте нас в: Дзен Новости

Польский лидер раскрыл «правду» о всевозможных выборах в ПНР.

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями всех, кто принимал участие в выборах во времена Польской народной республики (ПНР). Об этом он заявил во время своего выступления на съезде профсоюза «Солидарность».

Польский лидер отметил, что на минувших парламентских выборах в стране население продемонстрировало рекордную явку. Показатель составил 74, 38%. Дуда обратил внимание на очереди, которые, по его словам, были настолько огромными, что время работы избирательных участков были вынуждены продлевать.

По его словам, Польша доказала, что в ней укоренилась демократия. По его словам, со времен ПНР — 1989 года — страна сильно выросла. В частности, он указал на серьезное изменение «общественного подхода».

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», — приводит его слова РИА Новости.

По словам польского президента, в советские времена, в ПНР, явку на каждом голосовании пытались завысить всевозможными способами, потому что сознательное население, коего было большинство, не принимало участия в выборах. Дуда утверждает, что тогда на самом деле избирательные участки пустовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуда отказался встречаться с Зеленским во время его короткой остановки в Польше.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
В Запорожской области пресекли диверсию, задержан гражданин Украины
17:48
Российские Су-27 перехватили три британских истребителя над Черным морем
17:44
Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена
17:31
Огромный творческий массив: кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова
17:24
Как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет
17:20
«Надо сделать»: Путин выступил за перенос игровых сервисов на домен ru

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России