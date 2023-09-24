Дуда отказался встречаться с Зеленским во время его короткой остановки в Польше

Ни один из высокопоставленных польских чиновников не встретился в президентом Украины Владимиром Зеленским во время его незапланированного визита в страну. Об этом пишет агентство Reuters. В частности, от контакта с украинским лидером воздержались президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава Незалежной ненадолго остановился в Польше перед возвращением в Киев. Известно, что в стране-соседке он провел встречу с местными волонтерами и даже наградил двух из них украинскими госнаградами.

«Однако он не встретился ни с одним официальным лицом в связи с испортившимися отношениями из-за зерна», — указано в материале.

В администрации Дуды сообщили, что от украинской стороны не поступало никаких предложений о встрече во время транзитного пребывания Зеленского в Польше.

Отношения между Польшей и Украиной продолжают накаляться. Начались стычки между Киевом и Варшавой после решения Польши продлить в одностороннем порядке ограничения на ввоз четырех наименований из списка запрещенной украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.

Позже Дуда во время брифинга в Нью-Йорке после выступления на Генассамблеи ООН сравнил Украину с утопающим человеком, который способен утащить за собой на дно любого.

Известно, что лидеры Польши и Украины планировали встретился в рамках Генассамблеи. Однако встреча сначала переносилась, после меняла формат с двусторонней на трехстороннюю, с участием президента Литры Гитанаса Науседы, но в итоге так и не состоялась.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем сигнализирует Зеленскому отказ Дуды от встречи с ним.