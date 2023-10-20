Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Накануне российский лидер выступал на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил (ВС РФ) в Ростове-на-Дону. Этой информацией поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о ходе специальной военной операции (СВО).

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сообщил Песков.

Накануне президент посетил форум «Россия — спортивная держава», где говорил о настоящем и будущем российского спорта. Как бы не старался Запад, наша страна не оказалась в изоляции.

Ранее 5-tv.ru собрал главные заявления Владимира Путина на спортивном форуме.

Тема:
Спецоперация
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