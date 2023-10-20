О настоящем и будущем российского спорта Владимир Путин говорил сегодня в Перми. Как бы не старался Запад, наша страна не оказалась в изоляции.

Уже скоро Россия проведет Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. И это будет честная борьба.

А вот участие в Олимпиаде теперь не право лучших, а привилегия, которую МОК предоставляет по политическим взглядам. О других важных заявлениях, которые звучали сегодня рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Из всех иностранцев на международном форуме в Перми лишь представитель Ямайки как следует подготовился к суровой уральской осени: вязаная шапка с помпоном и шарф в цветах национального флага. Другие зарубежные гости щеголяли яркими костюмами уже в зале.

«Я ожидаю, что будет обмен мнениями по спортивному сотрудничеству, международному сотрудничеству, а также встретимся с некоторыми друзьями, обсудим развитие спорта в мире», — сказал представитель Республики Бенин Али Дусейфу.

Форум «Россия — спортивная держава» наглядно доказывает: друзей у России в мире по-прежнему много. Уже в 11-й раз эта уникальная площадка собирает атлетов, олимпийцев и спортивных чиновников со всей планеты.

Основная тема дискуссии — защита спортивного суверенитета. В зале — представители более 30 иностранных государств, многие из которых, как и Россия, столкнулись с санкционным давлением.

О мечтаниях Запада, по сути, приватизировать общечеловеческие ценности спорта в своем приветственном слове говорил и президент Владимир Путин.

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения», — указал глава государства.

Незаконные отстранения атлетов, попытки унизить наших чемпионов, паралимпийцев и целые команды для западных функционеров уже давно стали рутиной. Последняя капля — недавнее решение МОК об исключении российского олимпийского комитета.

«Такого унижения и такого оскорбительного отношения, я считаю, что наша страна не должна терпеть. Я говорю за художественную гимнастику, остальные не знаю. Ниже, еще ниже, еще ниже, на колени — нет! Не будем на коленях, не будем в белом костюме с белым флагом „сдаюсь“. Нет! Такого быть не может — без гимна, без флага, без зрителей выступать не будем мы, а остальные не знаю, как решат, это на выбор каждого», — отметила Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Вывод очевиден — развивать собственный спорт и проводить по-настоящему независимые международные соревнования.

«Надо создать систему и соревнований, и образовательных и других форумов, где бы люди почувствовали конкуренцию, и в конкуренции мы будем расти. Да, конечно, мы будем приглашать и наших зарубежных партнеров для того, чтобы эта конкуренция была правильной и без ограничений. Но наш спорт по многим дисциплинам является лидером мирового спорта, поэтому нам надо ориентироваться на себя в первую очередь, на наш резерв», — заявил Олег Матыцин, министр спорта РФ.

Сразу несколько таких турниров по поручению президента пройдут в России уже в следующем году. Крупнейшие из них — Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани президенту представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы ожидаем, что к нам приедут минимум пять тысяч спортсменов из 11 государств — участников БРИКС, включая шесть новых, которые присоединились. Но будет больше, потому что мы видим интерес уже примерно 50 стран по приглашениям тоже к нам приедут, очень обширная спортивная программа, по 27 видам спорта организована, будет разыграно 346 комплектов медалей», — сказал он.

Развитие спорта остается важнейшим приоритетом и внутри страны. К 2030 году привлечь к активному образу жизни планируют до 70 процентов россиян. Уже сейчас для этого возводят спортивные объекты даже в самых отдаленных уголках России. В Бежицком районе Брянской области сегодня открыли первый оздоровительный комплекс с полноценным бассейном, а в Магадане спортсменов и любителей ждет новый спортивный дворец площадью почти в 20 тысяч квадратных метров. Центры спортивной ходьбы, гимнастики и бассейны в рамках форума торжественно запустили в Тобольске, Ульяновске и Калужской области.

Правда не всегда поручения исполняются в полном объеме. Уже на Совете по спорту президент обратил внимание на пробуксовку сельских программ.

«Я уже давал поручение разработать специальную подпрограмму „Спорт на селе“ и включить ее в уже действующую госпрограмму развития физкультуры и спорта. Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Отдельного спортивного раздела, не набора мероприятий, а именно раздела проекта программы наших планов по развитию социальной сферы и инфраструктуры села, до сих пор нет. Конечно нужно понять, в чем причина, главное, когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам», — указал Путин.

А когда речь зашла о спортивном оснащении придомовых территорий, президенту пришлось буквально на пальцах объяснять помощнику, что там должно быть в обязательном порядке.

В ближайшие годы страна получит еще 400 спортивных центров. На эти цели по поручению президента уже выделены рекордные 100 миллиардов рублей.