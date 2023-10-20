Дочь Юдашкина в детстве разнесла свою комнату вместе с Пресняковым и Киркоровым

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 9 0

Дочь Юдашкина Галина в детстве разгромила свою комнату на пару с Киркоровым

Дочь Юдашкина в детстве разнесла свою комнату вместе с Пресняковым и Киркоровым

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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По словам Галины Юдашкиной, после игр с королем поп-эстрады ее комнату пришлось реставрировать.

Дочь покойного кутюрье Валентина Юдашкина, новый креативный директор его Дома моды Галина Юдашкина рассказала о погроме, который в детстве устроила в своей комнате. Помогали наследнице Никита Пресняков и Филипп Киркоров. Об этом Галина рассказала в интервью одному из YouTube-шоу.

Оставшись без присмотра взрослых, к числу который Киркоров тогда решил себя не относить, Галина и Никита заигрались. Да так, что разбили окно куклой.

«Окно выбили. Мама потом эту комнату реставрировала еще. Она сказала: «Пока вы все не уберете, я вас отсюда не выпущу. Это мы так играли хорошо. И Филипп с нами вместе играл», — поделилась Юдашкина.

Несмотря на годы, смену семейного положения и прочие обстоятельства Филипп Киркоров, по словам дочери модельера, по-прежнему поддерживает с ней связь.

Недавно, 14 октября, близкие Валентина Юдашкина вспоминали его в связи с несостоявшимся юбилеем. Знаменитому художнику в этот день могло исполниться 60 лет. 2 мая этого года он скончался после многолетней борьбы с онкологией. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вдова маэстро Марина почтила его память в день рождения.

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