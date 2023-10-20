Щедрый красавец: «папик» Бони оказался младше ее на 13 лет

Звезда отправилась с новым возлюбленным на Мальдивы.

Телеведущая Виктория Боня отправилась на Мальдивы со своим «папиком», лица которого в соцсетях так и не показала. Однако издание Super.ru узнало, кем же все-таки является этот загадочный мужчина, о котором звезда так часто рассказывает в последнее время.

Телеведущая отправилась с новым партнером на Мальдивы. Фото: Instagram* / victoriabonya

Мужчину, с которым Боня отдыхает на Мальдивах, зовут Руслан Гасанов, и он бизнесмен. За спиной у 30-летнего «папика», предположительно, один брак.

В 2018 году он женился на девушке по имени Таисия, фотографии с которой потом часто мелькали в соцсетях молодоженов и матери жениха. Однако позже супруги отписались друг от друга и перестали публиковать совместные фото.

Что произошло между ними и разведены ли они официально — неизвестно. Также ранее Гасанов был гендиректором и соучредителем компании по разработке компьютерного программного обеспечения, а сейчас он является владельцем лаунж-бара.

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