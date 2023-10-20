«Это нормально»: принц Уильям поселил семью в доме с призраком

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 46 0

Семья принца Уильяма утверждает, что жила в доме с привидением

«Это нормально»: принц Уильям поселил семью в доме с призраком

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Что известно о мистическом особняке Анмер-Холл?

Принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон посоветовали избавиться от загородного особняка, который королева Елизавета II подарила внуку на свадьбу. Издание 7Дней.ru сообщает со ссылкой на британские СМИ, что в Анмер-Холле якобы обитает призрак священника.

Загородный особняк расположен в графстве Норфолк, и принцесса Уэльская называет его любимым домом, в котором семья чувствует себя наиболее счастливо. Однако перед заселением в 2015-м суеверные местные жители предупредили чету о том, что в доме якобы множество раз видели призрака священника, который жил там в конце XVI века.

По легенде, преподобный Генри Уолпол был подвергнут жестоким пыткам и казнен властями за то, что перешел в католичество. Якобы его призрачная фигура то и дело появляется в стенах особняка — правда, принц Уильям на подобные слухи отреагировал более чем спокойно.

«Ну что же, это нормально, какой же старый особняк может быть без привидений?» — ответил наследник британского престола на предупреждения.

Принц Уильям с семьей жили в Анмер-холле с 2015 по 2017 год. И, хоть сейчас они проводят большинство времени в Лондоне, семья все же иногда заезжает в Анмер-Холл.

Ранее 5-tv.ru писал, благодаря кому Елизавета II на самом деле стала королевой.

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