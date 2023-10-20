Росстат прогнозирует резкое сокращение населения России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 года до 138,77 млн человек

Росстат прогнозирует резкое сокращение населения России

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Рождаемость начнет расти с 2028 года.

К 2046 году ожидается, что в Российской Федерации сократится население — с 146, 45 до 138, 77 миллиона человек. Отмечается, что падение составит 5,2%. Об этом заявляет на официальном сайте пресс-служба Росстата.

«На начало этого года в стране проживало 146,45 миллиона человек, а к началу 2046 года население РФ должно составить 138,77 миллиона человек», — сообщила пресс-служба.

Почти в полтора раза должна сократится убыль населения. Возможно, это будет связано со скачком рождаемости — с 1,245 миллиона детей в 2023-м до 1,426 миллиона детей в 2045-м году.

Также отмечается, что Росстат надеется на снижении общей убыли населения более, чем в два раза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сотни человек стали жертвами финансовой пирамиды в России.

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