Spectator: ATACMS оказались бесполезны из-за действий ВС России
Фото: Reuters / HANDOUT
Россия проявила гибкость и адаптировалась к западному оружию, поставленному Украине.
Западные СМИ продолжают без прикрас разрушать имидж натовского вооружения. Издание Spectator в одной из последних публикаций назвал ракет ATACMS «неэффективными».
«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Россия проявила гибкость и адаптировалась к различным видам оружия, поставляемым Украине, включая ракеты дальнего радиуса действия и морские беспилотники. Автор также утверждает, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет не окажут значительного влияния на ход конфликта.
Вооруженные Силы Украины потерпели неудачу в контрнаступлении и получили серьезное поражение, подчеркивают журналисты Spectator. Украинские военные не справились с поставленными задачами, в то время как российская сторона умело организовала мощную оборонительную линию и проявила большую решительность и гибкость, чем ожидалось.
Недавно США передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, сообщила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставка ракет с ограниченной дальностью в 165 километров не была предварительно анонсирована.
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