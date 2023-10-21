Россия проявила гибкость и адаптировалась к западному оружию, поставленному Украине.

Западные СМИ продолжают без прикрас разрушать имидж натовского вооружения. Издание Spectator в одной из последних публикаций назвал ракет ATACMS «неэффективными».

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Россия проявила гибкость и адаптировалась к различным видам оружия, поставляемым Украине, включая ракеты дальнего радиуса действия и морские беспилотники. Автор также утверждает, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет не окажут значительного влияния на ход конфликта.

Вооруженные Силы Украины потерпели неудачу в контрнаступлении и получили серьезное поражение, подчеркивают журналисты Spectator. Украинские военные не справились с поставленными задачами, в то время как российская сторона умело организовала мощную оборонительную линию и проявила большую решительность и гибкость, чем ожидалось.

Недавно США передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, сообщила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставка ракет с ограниченной дальностью в 165 километров не была предварительно анонсирована.