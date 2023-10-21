Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Spectator: ATACMS оказались бесполезны из-за действий ВС России

Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО

Фото: Reuters / HANDOUT

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Россия проявила гибкость и адаптировалась к западному оружию, поставленному Украине.

Западные СМИ продолжают без прикрас разрушать имидж натовского вооружения. Издание Spectator в одной из последних публикаций назвал ракет ATACMS «неэффективными».

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Россия проявила гибкость и адаптировалась к различным видам оружия, поставляемым Украине, включая ракеты дальнего радиуса действия и морские беспилотники. Автор также утверждает, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет не окажут значительного влияния на ход конфликта.

Вооруженные Силы Украины потерпели неудачу в контрнаступлении и получили серьезное поражение, подчеркивают журналисты Spectator. Украинские военные не справились с поставленными задачами, в то время как российская сторона умело организовала мощную оборонительную линию и проявила большую решительность и гибкость, чем ожидалось.

Недавно США передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, сообщила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставка ракет с ограниченной дальностью в 165 километров не была предварительно анонсирована.

Тема:
Спецоперация
21 окт
ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО
21 окт
«Достаточно жарко»: российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР
21 окт
Как готовят самолеты Су-25 к вылету: лучшее видео СВО за день
21 окт
Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм
21 окт
«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины
21 окт
«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат
20 окт
Генерал-полковник Афзалов стал командующим ВКС России
20 окт
Срочное заседание НАТО из-за Путина, новая техника, россияне погибли в Израиле: самые важные события дня
20 окт
«Чудовищный ущерб»: названо новое оружие РФ, ставшее роковой новостью для ВСУ
20 окт
«Исторически русские города»: в США допустили взятие Россией Харькова и Одессы
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО
12:07
На квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей
11:47
«Важный какой!» — как экс-солист группы «Банд’Эрос» нашел любовь в девушке, которую не замечал
11:25
Как сделать отечественные бренды модными — мнение российского дизайнера
11:01
«Хочу двойняшек!»: Анна Калашникова готовится стать мамой второй раз
10:49
ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни
Искусственно ломают судьбу: что такое черная полоса и почему она возникает в жизни
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023