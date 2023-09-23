Пыль в глаза вместо реальной опасности: угрожают ли РФ американские ракеты ATACMS

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 436 0

Военный эксперт Кнутов: США поставят на Украину ракеты ATACMS для испытания

Фото, видео: Reuters / 8TH UNITED STATES ARMY; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В России не видят угрозы от стремления США оснастить ВСУ новой техникой.

Украинцам ничего не остается, как прибегнуть к помощи американских танков и ракет в конфликте с Россией. Преследующие ВСУ кадровые и технические проблемы рискуют обернуться для страны окончательным фиаско. Именно поэтому неонацисты в очередной раз просят и принимают помощь от Вашингтона. Таким мнением эксклюзивно для 5-tv.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам спикера, на Украине ожидают, что поставки американских ракет ATACMS помогут армии нарушить логистику российских войск. Однако нескольких боевых единиц, переданных ВСУ, будет явно недостаточно, чтобы внести корректировки в уже сложившийся сценарий.

«Если говорить о поставках ракет и танков, то их будет ограниченное количество. Они, конечно, в определенной степени могут повлиять на ситуацию на фронте. Основная цель — удары по нашим коммуникациям, по центрам логистики. То есть, фактически они рассчитывают разорвать связь с передовой, со штабами и с центром обеспечения войск», — прояснил он.

По словам Кнутова, вполне понятна и цель, с которой ракеты передаются киевскому режиму.

«Я думаю, что ракеты ATACMS ждет примерно та же судьба, что и ракеты „Точка У“. Именно поэтому американцы поставляют ограниченную партию в надежде посмотреть, как они будут вести себя в ходе серьезного военного конфликта, который сейчас происходит на Украине», — рассказал военный эксперт.

Впрочем, добавил специалист, конструкция ATACMS во многом напоминает украинские ракеты «Точка У», которые в свое время были легко уничтожены российскими войсками, поэтому трудностей в борьбе с ними у российских бойцов не будет.

«Те системы ПВО, которые сейчас применяет Россия, намного эффективнее тех, с которыми ранее сталкивались американцы. Естественно, у них вызывает опасения, что их ракеты мы будем сбивать. Американским производителям ракет ATACMS будет нанесен достаточно серьезный имиджевый ущерб», — заключил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания передаст Украине танки, начиненные ядовитым асбестом.

Тема:
Спецоперация
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Пыль в глаза вместо реальной опасности: угрожают ли РФ американские ракеты ATACMS

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