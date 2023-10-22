Певица Валерия Девятова начала жить самостоятельно с 13 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 441 0

Исполнительница и сегодня не жалеет о своем выборе. Она уверена, что была в подростковом возрасте осознанным взрослым человеком.

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала, что начала самостоятельную жизнь в 13 лет. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она назвала себя бунтаркой, отметив, что именно эта черта характера позволила в свое время принимать важные решения. Девятова пошла в школу в шесть лет. Окончив девять классов с отличием, захотела отправиться в большой город и там получать образование.

«В 13 лет я уехала из дома поступать в колледж. Сначала хотела в Москву поехать, мама мне запретила, я из Сибири, из Кузбасса. Она говорила: „Пожалуйста, Лера, только не в Москву, давай куда-нибудь поближе — Новосибирск, Кемерово“. Я поехала и в Новосибирск, и в Кемерово, поступила туда и туда, выбрала чуть поближе», — вспомнила певица.

Свой выбор Валерия Девятова по сей день считает правильным. Она уверена, что не просто спешила жить — уже подростком она умела поступать по-взрослому. Сегодня, когда мучают сомнения, призналась исполнительница, она нередко представляет, как поступила бы та девочка, уехавшая учиться далеко от дома.

«Очень по-сибирски, правильно меня воспитала мама, бабушка. А бунтарство, присущее мне, тоже сибирское, помогло мне очень рано сепарироваться. Я считаю, это вообще классно, потому что я независима от них уже давным-давно. Я уже в 13 лет была взрослым человеком, созревшим и с головой на плечах», — заключила звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина поделилась шокирующей историей из личной жизни. Певица рассказала, как поселила мужа и любовника в одной квартире.

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