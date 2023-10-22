Творожная нежность: рецепт сырников к завтраку от шефа Емельяненко

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 10 0

К блюду можно добавить варенье или сметану, чтобы было еще аппетитнее.

Фото, видео: Светлана Денисова / ТАСС; YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Barbara Neveu, via

Сырники обычно являются элементом завтрака. Но что мешает приготовить эту вкуснятину в любое время суток? Шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале опубликовал рецепт полезного лакомства.

Ингредиенты:

  • Творог четыре или пять процентов жирности — 140 граммов
  • Мука — 20 граммов
  • Яйцо — половина желтка
  • Сахар — 20 граммов
  • Сметана
  • Варенье
  • Ванильный сахар или экстракт ванили — по вкусу
  • Лимон — цедра
  • Сумах — для украшения
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло
  • Растительное масло

Способ приготовления:

Для приготовления блюда нужен творог небольшой жирности, мягкий, с не очень крупными зернами. Он может быть немного суховатым. К нему добавляем 20 граммов муки. После этого добавляем сахар. С белым творогом лучше использовать белый сахар, а с топленым творогом — тростниковый.

Добавляем экстракт ванили по вкусу. Его можно заменить ванильным сахаром. Затем кладем половину желтка и для вкуса щепотку соли. Получившуюся массу перемешиваем. Затем ее выкладываем на стол и обваливаем в муке, при этом формируем руками «колбасу». Ее ножом разрезаем на три части. Обваливаем каждую часть в муке и придаем им круглую форму с помощью «кольца».

На сковородку наливаем немного растительного масла и добавляем кусочек сливочного. Переносим сырники на сковороду. Их слегка подрумяниваем и выкладываем на противень. после этого отправляем блюдо в духовку на пять минут. После того, как его приготовим, сырники можно украсить. Например, натереть цедру лимона на мелкой терке и добавить сумах. Все! Воздушные сырники готовы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, нужно ли есть суп каждый день.

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