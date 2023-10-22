«Парень Лолиты»: блогер Гасанханова раскрыла тайного любовника Милявской

Звезду российского шоу-бизнеса похвалили за поддержку молодых исполнителей из соцсетей.

Певица Лолита два года назад закрутила роман с исполнителем, который был младшее ее на 33 года. Тайну Милявской раскрыла блогер Наталья Гасанханова в своем шоу на YouTube.

Со своей гостьей — певицей Аней Покров — блогер обсуждала, кто из звезд российского шоу-бизнеса не уважает и сторонится молодых исполнителей из соцсетей, а кто, наоборот, поддерживает. В числе последних Гасанханова назвала Милявскую, отметив, что у исполнительницы хита «На Титанике» якобы даже была любовная связь с молодым певцом, с которым она спела дуэтом.

«Ты знаешь, кто был ее парень?!.. Они встречались в какой-то момент. Конечно, она за молодежь. Конечно, поэтому Лолита абсолютно наша женщина», — заявила блогер.

При этом Гасанханова не уточнила, откуда у нее информация о романе певицы с молодым коллегой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анита Цой раскрыла секрет резкого похудения Лолиты.