На Украине сообщили о взрывах в Одессе

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

В регионе работала воздушная тревога.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa

Читайте нас в: Дзен Новости

Взрывы произошли в Одессе, сообщило украинское издание «Думская».

В регионе работала воздушная тревога. По состоянию на 02:25, согласно информации официального украинского ресурса для оповещения населения, воздушная тревога работает в Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Последние новости

2:31
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
2:14
Умер популярный блогер Дядя Слава
1:50
«Порыв во мне сильный»: как материнство помогло образумиться солистке «Фабрики» Девятовой
1:25
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
1:05
Хабенский планирует вернуться в большое кино с 2024 года
0:50
В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу: «Хочу пластический грим!»
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023