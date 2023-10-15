ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 126 0

Украинские националисты продолжают безуспешные попытки атаковать российские позиции.

ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На запорожском направлении продолжаются бои, сообщили в Минобороны РФ. Особое внимание стоит уделить ситуации в районе населенного пункта Работино.

В ходе брифинга пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что ударами авиации и огнем артиллерии возле Работино нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.

Известно, что общие потери ВСУ составили около 55 боевиков. Также была поражена и военная техника: американская артиллерийская система М-777, гаубица Д-30, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

Удар российские войска нанесли и по складу с боеприпасами — он был уничтожен в районе Малиновки.

Также российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении: потери противника составили свыше 400 человек.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым.

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Спецоперация
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