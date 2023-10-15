ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино

Украинские националисты продолжают безуспешные попытки атаковать российские позиции.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
На запорожском направлении продолжаются бои, сообщили в Минобороны РФ. Особое внимание стоит уделить ситуации в районе населенного пункта Работино.
В ходе брифинга пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что ударами авиации и огнем артиллерии возле Работино нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.
Известно, что общие потери ВСУ составили около 55 боевиков. Также была поражена и военная техника: американская артиллерийская система М-777, гаубица Д-30, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.
Удар российские войска нанесли и по складу с боеприпасами — он был уничтожен в районе Малиновки.
Также российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении: потери противника составили свыше 400 человек.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым.
- 15 окт
- «Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
- 15 окт
- Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
- 15 окт
- Будут греться по-другому: Украина возьмет в аренду ПВО на отопительный период
- 15 окт
- ВСУ потеряли до 410 боевиков на донецком направлении за сутки
- 15 окт
- Российские войска ударили по элитному подразделению ВСУ под Николаевым
- 15 окт
- Поставить на колени не получилось: Европа и США потерпели оглушительный провал
- 15 окт
- Инструмент шантажа мирового масштаба: почему ВСУ продолжают атаки на Запорожскую АЭС
- 15 окт
- Алехно о российских солдатах: «Они — герои, эти парни сражаются за будущее наших детей»
- 15 окт
- Путин: украинское контрнаступление полностью провалилось
- 15 окт
- Возьмут в котел: на Западе заволновались из-за успешных действий РФ в зоне СВО
Читайте также
93%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?