Конфликт на жестком уровне: кто и за что избил воспитанницу детского дома в Омской области

В произошедшем разбираются следственные органы.

Детский дом в Омской области проверяет прокуратура. Методами воспитания в учреждении заинтересовались после публикации в Сети жутких кадров. 16-летняя стартоста избила сверстницу из-за того, что та пропустила ужин и вернулась из гостей после закрытия интерната. Это сняли на видео другие воспитанники.

Уже выяснилось, что этот случай далеко не первый. Пострадавшая попала в учреждении в октябре, видимо, отношения сразу не заладились. Как рассказали следователи, между девушками уже возникали конфликты.

Почему воспитатели и руководство ничего не предприняли, чтобы уладить ситуацию — сейчас выясняют. Возбуждено уголовное дело о халатности. Также правовую оценку дадут действиям статорсты. После ЧП проверки ждут все интернаты региона — такое поручение дал глава Омской области.