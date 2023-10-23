Конфликт на жестком уровне: кто и за что избил воспитанницу детского дома в Омской области
Уголовное дело возбудили после избиения воспитанницы детского дома под Омском
Фото, видео: Зубков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
В произошедшем разбираются следственные органы.
Детский дом в Омской области проверяет прокуратура. Методами воспитания в учреждении заинтересовались после публикации в Сети жутких кадров. 16-летняя стартоста избила сверстницу из-за того, что та пропустила ужин и вернулась из гостей после закрытия интерната. Это сняли на видео другие воспитанники.
Уже выяснилось, что этот случай далеко не первый. Пострадавшая попала в учреждении в октябре, видимо, отношения сразу не заладились. Как рассказали следователи, между девушками уже возникали конфликты.
Почему воспитатели и руководство ничего не предприняли, чтобы уладить ситуацию — сейчас выясняют. Возбуждено уголовное дело о халатности. Также правовую оценку дадут действиям статорсты. После ЧП проверки ждут все интернаты региона — такое поручение дал глава Омской области.
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