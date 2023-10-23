Он признался, что рос в условиях, которые сложно назвать благоприятными.

Российский актер Иван Ознобихин, известный по роли старшего лейтенанта в сериале «Реальные пацаны», считает, что его взросление проходило в не самых благоприятных условиях. Об этом 5-tv.ru артист рассказал на открытом показе финального сезона проекта, который состоялся в Москве.

Ознобихин признается, что времена, когда он рос, нельзя было назвать легкими. И, само собой, общая обстановка сказывалась на молодежи.

«Я вырос в 90-е годы, и поэтому среди моих знакомых и друзей вообще мало у кого были какие-то тепличные условия. Мы все были в плюс-минус одинаковых условиях, и в не самых благоприятных. Поэтому о какой-то там тепличности, о каком-то благосостоянии и чем-то еще нельзя говорить», — рассказывает актер.

При этом Ознобихин отмечает, что семья у него была полная: папа-мама, бабушки-дедушки, и все родные держались вместе и были дружны. Поэтому, несмотря на сложные времена, можно сказать, что он рос в семейной обстановке.

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