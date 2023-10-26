Путин об инциденте с «Луной-25»: «Это обидно, но это опыт»

Российский лидер проводит встречу с молодыми учеными космической отрасли.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.

«Ошибки — есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все понимают. Это отрицательный, но все-таки опыт», — сказал Путин на встрече с молодыми учеными космической отрасли.

Российский лидер отметил, что именно этот отрицательный опыт нужно использовать, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Он также добавил, что глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту ему о причинах аварии станции.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Она стала первой за последние 50 лет научной миссией к естественному спутнику Земли.

«Луна-25» потерпела крушение из-за нештатного отключения двигателя. Известно, что она должна была дать импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, станция столкнулась с поверхностью Луны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что отсутствие успеха не означает закрытие программы — она будет развиваться дальше.