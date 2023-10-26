Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли

Глава государства указал, что власти займутся этим вопросом.

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о доходах специалистов космической отрасли. 26 октября он встретился с ними и молодыми учеными лично на базе Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева (ПАО «РКК „Энергия“ имени Королева»). В беседе прозвучал вопрос о вероятности кардинальных перемен в части оплаты труда. Отвечая на него, Путин отметил, что был удивлен, узнав о нынешнем уровне зарплат.

«Да, (Можете рассчитывать на изменения — Прим. ред.)… (Зарплата) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в отдельных направлениях высокотехнологичной деятельности существует порядок прибавлять от 100 до 200% к средней зарплате по региону. Изучение космоса Путин назвал одной из важнейших сфер и признал, что условия работы в ней заслуживают отдельного внимания. И добавил — такие вопросы не решаются «в один щелчок», но движение вперед здесь необходимо.

Кроме прочего, сказал президент, сотрудники космической отрасли часто не попадают в программы льготного ипотечного кредитования. Он заявил, что уже попросил правительство подготовить дополнительные меры для решения этой проблемы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Боливии при поддержке «Росатома» открыли многоцелевой центр облучения.