На борту сухогруза на юге Турции прогремел взрыв

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 850 0

Известно о четырех пострадавших.

На борту сухогруза на юге Турции прогремел взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

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Взрыв прогремел на борту сухогруза под названием Serenity Ac в заливе Фетхие в Турции, сообщает Anadolu.

По данным агентства, корабль находился под флагом Ниуэ. На место инцидента прибыла береговая охрана и полиция. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Все госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Причины взрыва пока не установлены. Подробности выясняются.

21 октября взрыв прогремел на Кипре у посольства Израиля. Примерно в 30 метрах от здания был найден небольшой кусок металла, в котором находилось небольшое количество пиротехнического материала. В районе места преступления были замечены два человека, подозрительно прогуливающиеся в этом районе, а неподалеку была замечена машина с еще двумя людьми внутри. Все были арестованы.

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