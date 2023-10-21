Взрыв прогремел на Кипре у посольства Израиля

Взрыв произошел в районе 1:37 ночи возле посольства Израиля в Никосии, сообщает The Cyprus Mail.

Примерно в 30 метрах от посольства был найден небольшой кусок металла, в котором было небольшое количество пиротехнического материала, который взорвался, но не причинил никакого ущерба.

Полиция и специалисты по взрывоопасным веществам работают прямо на место происшествия. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в районе места преступления были замечены два человека, подозрительно прогуливающиеся в этом районе, а неподалеку была замечена машина с еще двумя людьми внутри. Четыре человека были арестованы в субботу после взрыва возле посольства Израиля, сообщила полиция. Полиция оцепила место происшествия, пока идет обыск.

Внутри подозрительного автомобиля полицейские обнаружили два ножа и молоток, его 21-летний владелец был арестован за хранение оружия.

Все четверо в возрасте от 17 до 21 года были доставлены в офис уголовного розыска для дальнейшего допроса, а после выдачи ордера на арест остальных троих все были взяты под стражу.

Предположительно, что все четверо подозреваемых предстанут перед окружным судом Никосии в субботу, им будут предъявлены обвинения в попытке уничтожения имущества с использованием взрывчатых веществ, хранении и использовании взрывчатых веществ, а также хранении ножа.