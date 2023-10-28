Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Слабое начало недели компенсируется довольно энергичным уикендом. Что-то «большое» лучше всего планировать на четверг, субботу и воскресенье. А самыми слабыми, пожалуй, получается понедельник и среда.

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Понедельник, 30 октября 2023 года

5-tv.ru

День Серебряного Петуха. Начинается неделя не слишком благоприятно: день разрушителя, дополненный звездой болезней. Энергии сумятицы, размолвок и сплетен могут стать препятствиями в общении с близкими, коллегами и друзьями. А звезда болезней может помешать получить качественную медицинскую помощь, к тому же дает риск ухудшения самочувствия.

Совет: будьте осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Вторник, 31 октября 2023 года

5-tv.ru

День Водной Собаки. Идет по структуре: «Маленькая змея обретает силу». Она может дать успешные переговоры, в такой день стоит обращаться к врачу, сдавать анализы, начинать процесс лечения.

Однако если в вашей карте есть Дракон, лучше поискать другой день для важных дел, поскольку энергии вступают с вашей картой в диссонанс.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Среда, 1 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Водной Свиньи. Завершающий 60-дневный цикл, на которые делит год китайский солнечный календарь. Традиционно считается не слишком удачным, не подходящим для начала нового. Зато отлично подойдет для завершения, уборки, выведения чего-то из строя, очищения.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Четверг, 2 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянной Крысы. Первый день нового 60-дневного цикла. Хорош для инвестирования, подписания договоров, начала чего-то нового, планирования. Энергии дня получают мощное покровительство высших звезд.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Пятница, 3 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Быка. Нейтральный, годится только для планирования и отдыха. Хороший, спокойный день, чтобы остановиться и насладиться красотой окружающего вас мира.

Совет: возможно, вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Суббота, 4 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Огненного Тигра. Позитивный день, особенно для всего, что связано с контактами с людьми. Встречи с друзьями, неофициальные переговоры, подписания документов, свидания и помолвки пройдут успешной в этот день.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала Инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Воскресенье, 5 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Огненного Кролика. Еще один прекрасный день в структуре «Божественный обман» — идеален для духовной работы, медитаций. Но также хорош и для ремонта, подписания контрактов, общения, планирования и всех видов коммуникаций. Также он хорош для разрабатывания агрессивной маркетинговой стратегии, продвижения, рекламы и сбора долгов.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

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