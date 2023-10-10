Буйство чувств и вдохновения: общий гороскоп для Львов на 2024 год

Каждый человек хоть раз хотел узнать, что его ждет в ближайшее время. И в новогоднюю ночь чудится, что будущее уже наступает. Считается, что это серьезная дата, поэтому многие стараются подгадать начало важных событий на период сразу после праздников. Однако к чему приведут перемены, заранее сказать сложно. Предугадать последствия тех или иных поступков пробовали еще в далекой древности.

Так, в Китае трансформации в новом году до сих пор связывают со сменой символов. Характеры существ, которые становились управителями того или иного периода, влияли на достижение цели. Согласно восточному календарю, 2024-й возглавит Дракон. Сильный, величественный и мудрый персонаж дарует удачу всем, кто готов неотступно идти к цели.

На Западе прогноз грядущих событий дают, наблюдая за перемещением планет. Этот способ позволяет получить более точный результат, поскольку учитывает день рождения каждого человека. Что в новом году ждет появившихся на свет под знаком зодиака Лев, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции 2024 года для Львов

Гордый знак зодиака начнет новый год с череды побед. В первые месяцы Львам предстоит разобраться со всеми накопившимися делами. Даже самые сложные проекты, которые они давно откладывали в долгий ящик лучше запустить сразу после праздников. Стремительный старт позволит подопечным огненной стихии занять место под солнцем уже к весне.

Но останавливаться на достигнутом не следует. Необходимо продолжать активно шагать к своей цели, а также быть готовыми в любой ситуации взять бразды правления в свои руки. Это поможет быстро справиться с происками конкурентов и вывести проект на новый уровень.

Возможно, чтобы урегулировать все вопросы, придется отправиться в другой город или даже страну. Коммуникабельность и природное умение расположить к себе позволит привлечь полезные связи, что положительно отразится на результатах визита.

«У Львов 2024-й будет особо открытым, активным и легким. Появится вдохновение для того, чтобы заниматься новыми проектами», — отмечает эксперт.

Главной движущей силой для огненного знака зодиака станет их желание расти над собой. Чтобы стать настоящим баловнем судьбы и получить максимальный результат, необходимо не пренебрегать советами окружающих и пройти дополнительное обучение. Возможно, Львы захотят освоить смежную с их деятельностью сферу или кардинальным образом поменять специальность. Согласно гороскопу, рожденным под данным созвездием не будет равных в той области, которую они для себя избрали.

«Рекомендуется поискать новые курсы, где вы узнаете то, о чем ранее не догадывались», — поясняет специалист.

Ближе к лету появится также возможность самим передавать знания. Не стоит отказываться. Львы — превосходные ораторы, они успешно справятся с возложенной на них обязанностью. К тому же, благодаря накопленному за долгие годы опыту, им действительно будет что рассказать слушателям. Стоит лишь перестать «жадничать» и наконец открыть секреты. Подобные уроки принесут не только моральное удовлетворение, но и материальную прибыль.

Любовный гороскоп для Львов на 2024 год

В начале нового 2024 года возможен довольно опасный момент в личной сфере. Полные сил и энтузиазма представители знака зодиака захотят значительных перемен. Возможно, в данный период появится желание познакомить вторую половинку с родственниками или предложить партнеру начать жить вместе. Для одиноких подопечных огненной стихии это время обещает новые перспективные знакомства. Однако в порыве страсти Львы могут совершить роковую ошибку.

Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Те, кто уже обзавелся семьей, согласно гороскопу, способны начать изводить ревностью партнера или выплеснуть свой гнев на домочадцев из-за проблем на работе. Одинокие представители созвездия своим пылким напором могут напугать потенциального избранника.

Гармония и спокойствие поселятся в сердцах рожденных под покровительством данного созвездия только ближе к лету.

«Что касается отношений, после дня рождения настанет благоприятная пора для любви, потому что здесь возникнет много эмоций, чувств. Единственное — не путайте их с розовыми очками, с иллюзиями, здравый ум и порядок в голове должен присутствовать, безусловно», — комментирует эксперт, сверяясь с гороскопом.

Но холодные осенние ветра могут сдуть весь романтический настрой и заставить Львов под другим, более рациональным, углом взглянуть на партнера. Не следует поддаваться прихотям разума. Любовь на то и дана, открыть себя нежным и теплым чувствам.

Финансовый гороскоп для Львов на 2024 год

От Львов особая заряженность на результат, согласно гороскопу, потребуется в первой половине 2024 года. Чтобы приумножить доход, придется много работать. Летом на плечи огненного знака зодиака лягут новые обязанности. Рожденные под данным созвездием могут занять кресло руководителя. Вести за собой людей и обучать — станут главными задачами подопечных огненной стихии летом 2024.

«Хорошие финансовые приходы будут осенью, потому что здесь активная пора для результатов, которые за предыдущие полгода у вас были совершены. Вы можете получить отличную прибыль, хорошо инвестировать эти деньги, например, в развитие своих проекты», — отмечает эксперт.

Как отмечается в гороскопе, если Львы хорошо поработают в первой части нового года, что плоды будут радовать их вплоть до конца 2024.

Гороскоп здоровья на 2024 год для Львов

Здоровье у Львов в 2024-м будет на высоте, что не станет препятствием для реализации планов.

«Не должно быть особых сбоев. Конечно, берегите себя, но этот год обещает стать благоприятным, комфортным для вашей жизни», — отмечает эксперт.

Особое внимание следует обратить на опорно-двигательный аппарат. Возможно, проблемы со спиной или суставами давно назревали. Стоит внимательно следить за симптомами. Поддержать здоровье позволят спортивные занятия и йога.

Рекомендации на 2024 год для Львов

Львы должны ворваться в новый год с желанием создавать что-то новое. Их огненный потенциал позволит уже в начале 2024-го добиться небывалых высот. Однако не стоит терять голову от успеха. Важно разделить все свои победы с близкими и коллегами. Это поможет найти гармонию в отношениях с окружающими.

В личной сфере, энергичные и активные представители знака зодиака способны уйти в крайности: либо слишком настойчиво добиваться расположения второй половинки, либо окунутся с головой в другие сферы жизни, напрочь забыв об избраннике. В 2024-м следует соблюдать баланс и проводить больше времени с любимым человеком.

Заряженные Львы своим упорством и трудоголизмом могут пропустить развитие какого-либо серьезного заболевания. Не следует отмахиваться от сигналов, которые подает организм. Своевременные диагностика и лечение позволят избежать серьезных последствий.