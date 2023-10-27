Подросток провалился в люк с кипятком в Екатеринбурге

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Ребенок получил сильные ожоги. За его жизнь борются врачи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Екатеринбурге сейчас борются за жизнь подростка, который провалился в колодец с кипятком. У 14-летнего мальчика сильные ожоги. Врачи ввели его в медикаментозную кому.

Страшный случай произошел в жилом квартале. На помощь пришел таксист, который проезжал мимо. Он смог вытащить ребенка.
Помощь оказали медики скорой, на удачу проезжавшие мимо.

Как рассказали местные жители, во дворе ремонтировали теплосети, но крышку люка на место не вернули. Ограждения тоже отсутствовали. По всей видимости, рабочие использовали оконную раму, чтобы накрыть люк. Мальчик наступил на стекло и провалился.

К делу подключилась прокуратура. В компании, ответственной за ремонт, пообещали оказать всю помощь в лечении и реабилитации ребенка.

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