Мэр норвежского Киркинеса убрал российский венок с памятника советским солдатам

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 138 0

Российский консул Николай Коныгин возложил венок, несмотря на совет городского главы не делать этого.

Мэр норвежского Киркинеса убрал российский венок с памятника советским солдатам

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Читайте нас в: Дзен Новости

Мэр норвежского города Киркинес Сер-Варангер Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским солдатам-освободителям, сообщает местный портал NRK. Подчеркивается, что он был в ярости, когда генеральный консул Николай Коныгин возложил цветы, обвитые триколором поверх венка муниципалитета в День освобождения города Красной армией (25 октября 1944 года).

Мэр накануне предупреждал Коныгина, что ему лучше воздержаться от посещения мероприятия, и тем более активных сопутствующих действий вроде возложения венка. Ослушался. Так, вокруг памятника разгорелся скандал между Меландом и российским консулом. Глава города убрал триколор, но вскоре после этого россиянка решила переместить его на место, и норвежский венок снова был спрятан.

«То, что российский венок частично закрыл собой норвежский, привело норвежского мэра в ярость — в результате российский венок был приказом муниципалитета убран», — сказано в материале.

Русофобские настроения в мире усилились в связи с проведением спецоперации на Украине. Их поддерживает, в том числе, бывший президент США и нынешний кандидат на переизбрание Дональд Трамп. Он заявил, что Москва украла у Вашингтона чертежи «супер-пупер» ракеты. Ситуацию, а также причину вызова Трампа ранее проанализировал политолог Антон Бредихин в интервью 5-tv.ru.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

22:15
СК возбудил дело после воспрепятствования деятельности журналистов «Известий» в Москве
22:08
«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
21:53
В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал
21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы
21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео