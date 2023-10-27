Новогоднее настроение с последствиями: Москву замело первым снегом

Зимняя сказка обернулась для московских водителей зимним комшаром. В городе — десятки аварий. На борьбу с последствиями снегопада вывели всю коммунальную технику. Но пока это не спасает. На дорогах — снежная каша и сильная гололедица. Не помогает даже шипованная резина. Асфальт покрылся ледяной глазурью. Машины заносит. Хуже всего пришлось водителям на третьем транспортном кольце. Там столкнулись 16 машин. Есть пострадавшие. Досталось сотруднику МЧС, дежурившему на аварийном участке.

На работу аэропортов непогода пока не повлияла. Однако днем ситуация может ухудшиться. Синоптики обещают еще ледяной дождь и сильный ветер. Автолюбителей и пешеходов просят держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. В выходные снегопад продолжится. К субботе сформируется первый снежный покров. Правда, пока слабый — максимум пять сантиметров.

Выходные обещают быть снежными и в Петербурге. Тепла в городе уже не будет. По словам синоптиков, выпавший снег не растает уже до весны.