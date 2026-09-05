Решетников: Москва выступает мощным драйвером развития всей страны

Развитие Москвы оказывает значительное влияние на темпы роста российской экономики, поскольку столица является одним из ключевых научных, инновационных и управленческих центров страны. Об этом «Известиям» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы ведомства, Москва остается одним из главных мест притяжения для иностранных туристов, представителей бизнеса и управленческой элиты. Он отметил, что высокие темпы развития столицы становятся важным фактором роста для всей России.

«Москва — это то место, куда в первую очередь приезжают люди из-за рубежа: и туристы, и представители управленческой, и бизнес-элиты. То, что Москва идет таким темпом, — это мощный драйвер развития страны в целом», — подчеркнул Решетников.

Министр также отметил роль столицы в достижении технологического лидерства и укреплении суверенитета страны. По его словам, в Москве реализуются крупные проекты, включая развитие фонда «Сколково» и создание нового кампуса Бауманского университета.

Кроме того, Решетников добавил, что город внедряет новые управленческие решения, которые затем используют другие регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва отмечает 879-летие со дня основания. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником и отметил, что за почти девять столетий Москва прошла через множество испытаний и сохранила свои традиции. Градоначальник подчеркнул вклад москвичей в развитие города и поблагодарил их за труд, поддержку и оптимизм. Также он выразил признательность тем, кто находится на линии боевого соприкосновения.

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