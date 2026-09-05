Решетников: Москва выступает мощным драйвером развития всей страны

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Столица остается одним из главных мест притяжения для иностранных туристов, представителей бизнеса и управленческой элиты.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Развитие Москвы оказывает значительное влияние на темпы роста российской экономики, поскольку столица является одним из ключевых научных, инновационных и управленческих центров страны. Об этом «Известиям» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы ведомства, Москва остается одним из главных мест притяжения для иностранных туристов, представителей бизнеса и управленческой элиты. Он отметил, что высокие темпы развития столицы становятся важным фактором роста для всей России.

«Москва — это то место, куда в первую очередь приезжают люди из-за рубежа: и туристы, и представители управленческой, и бизнес-элиты. То, что Москва идет таким темпом, — это мощный драйвер развития страны в целом», — подчеркнул Решетников.

Министр также отметил роль столицы в достижении технологического лидерства и укреплении суверенитета страны. По его словам, в Москве реализуются крупные проекты, включая развитие фонда «Сколково» и создание нового кампуса Бауманского университета.

Кроме того, Решетников добавил, что город внедряет новые управленческие решения, которые затем используют другие регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва отмечает 879-летие со дня основания. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником и отметил, что за почти девять столетий Москва прошла через множество испытаний и сохранила свои традиции. Градоначальник подчеркнул вклад москвичей в развитие города и поблагодарил их за труд, поддержку и оптимизм. Также он выразил признательность тем, кто находится на линии боевого соприкосновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Михаил Шуфутинский стал народным артистом России
16:22
Голикова назвала Северный речной вокзал любимым местом в Москве
16:17
В Кронштадте произошел пожар в трюме ремонтируемого корабля
16:12
«Здесь наши корни»: Путин поздравил москвичей с Днем города
16:00
Застрелил, расчленил, закопал: бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару
15:51
Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением
Звезда «Эйфории» вышла на красную дорожку в «голом» платье
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео