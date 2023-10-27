Учителей в России предложили освободить от ручной проверки домашних заданий

Домашние задания в школе должны проверяться автоматически. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения», — сказал он на всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске.

Чиновник считает, что такой функционал должен быть у будущей типовой государственной информсистемы в сфере общего образования. Она может появиться как на базе «Московской электронной школы», так и информационной системы «Сферум».

Качанов отметил, что применение такой системы будет добровольным. Требования к соблюдению качества образования останутся обязательными.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ЕГЭ начнут работать нейросети. Они не станут основным фактором оценки экзамена, а лишь дополнительным.