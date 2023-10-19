«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

Глава Рособрнадзора Музаев: нейросети будут фиксировать шпаргалки на ЕГЭ

«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ЕГЭ

В сфере образования России начнет использоваться искусственный интеллект.

Нейросети планируют привлечь к работе во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом изданию KP.RU рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Так, нейросети не станут основным фактором оценки ЕГЭ, а лишь дополнительным. И окончательное решение о результатах тестов будет приниматься все же членами предметных комиссий, а на технологии возложат фиксацию событий во время сдачи экзамена.

«Она только фиксирует, ставит метки, а метки уже человек модератор просматривает и дает окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет», — объясняет Музаев.

Искусственный интеллект начнет работу на ЕГЭ с 2024 года. Что касается других изменений в ближайшее время, как отмечает Музаев, серьезных нововведений не планируется.

Например, Рособрнадзор пока не собирается переводить ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам в компьютерный формат. Кроме того, школьникам не нужно будет выполнять обязательные проверочные работы по иностранным языкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей.

Тема:
ЕГЭ
1 сент
Что изменится в российских школах с 1 сентября 2023 года
30 авг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года
29 авг
Рособрнадзор прокомментировал ситуацию с исключением Пушкина из заданий по ЕГЭ
29 авг
В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина из заданий ЕГЭ
29 авг
В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе
26 авг
В ЕГЭ по истории в 2024 году могут включить вопросы о спецоперации
25 авг
Опубликованы проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов
4 авг
Бот не выдаст: ChatGPT научился проверять ЕГЭ
24 июн
Светлана Хоркина за сохранение отечественных традиций в российском образовании
23 июн
В ЛДПР заявили о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
Трубы горят: девушка ударила ножом сожителя-алкоголика
4:48
США смягчили санкции против Венесуэлы
4:32
Разборки с рукоприкладством: жительница Петербурга встречается с треш-стримером
4:16
Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа
4:00
Выбыл из игры: футболист Неймар получил серьезную травму
3:44
«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России