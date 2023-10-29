🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Тельце. Это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций. Какие знаки будут наиболее успешны?
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 октября, вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.
♈ Овны
Непростой день с точки зрения общения. Вы стараетесь поладить с окружающими, но найти контакт трудно. Лучше держаться подальше от тех, с кем вы недавно были в ссоре или долго не могли найти общего языка.
Космический совет: найдите контакт с окружающими.
♉ Тельцы
Этот день складывается удачно и многим радует. Он приносит неожиданные встречи, дает шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Чтобы добиться успеха в делах, нужно экспериментировать, искать какие-то новые способы, потому что привычные не дадут необходимого результата.
Космический совет: экспериментируйте.
♊ Близнецы
Благоприятный день. Вы твердо стоите на ногах, можете укрепить свои позиции и найти новых союзников, завоевать уважение влиятельных людей. Вероятны заманчивые предложения, однако принимать их в спешке не стоит.
Космический совет: не торопитесь.
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♋ Раки
Важно внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Если вы обращаетесь к кому-то с просьбами, проследите за тем, чтобы они были выполнены вовремя и должным образом.
Космический совет: будьте внимательны.
♌ Львы
Вероятны перемены на работе. Наиболее заметными они будут в деловых отношениях. Например, может неожиданно выясниться, что ваши партнеры настроены отнюдь не так лояльно, как стремятся показать, и готовы принести общие проекты в жертву своим собственным.
Космический совет: будьте готовы к переменам.
♍ Девы
Очень высок творческий потенциал, у вас появляется много хороших идей. Не пытайтесь все их реализовать немедленно: момент для этого сейчас не самый благоприятный, лучше немного подождать.
Космический совет: подождите.
♎ Весы
День плодотворного и эффективного сотрудничества. Новые деловые партнеры оказываются надежными и перспективными, старые же охотно соглашаются с тем, что главную роль будете играть вы.
Космический совет: станьте лидером.
♏ Скорпионы
Неплохой день для работы. Если вы участвуете в каких-то совместных проектах, постарайтесь уйти в тень, не привлекать к себе лишнего внимания. Для вас же будет лучше, если сейчас главную роль будет играть кто-то другой.
Космический совет: уступите место другим.
♐ Стрельцы
Вероятны интересные деловые предложения, которые могут положить начало значительным переменам в вашей жизни. Однако и риски велики, так что торопиться нельзя, а вот тщательно взвесить все «за» и «против» стоит.
Космический совет: обдумайте свои решения.
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♑ Козероги
Дел много, но они весьма однообразны и не требуют творческого подхода. Но вы не скучаете. Серьезный подход к любому занятию позволяет избежать ошибок. К тому же вы обращаете внимание на чужие промахи, и это помогает избежать собственных.
Космический совет: будьте внимательны.
♒ Водолеи
Меньше беспокойтесь и смотрите в будущее с оптимизмом: от того, насколько смелые планы вы сегодня строите, будет зависеть масштаб ваших достижений. Очень полезно проявлять лидерские качества.
Космический совет: проявите лидерские качества.
♊ Рыбы
Сегодня вас отличают целеустремленность и настойчивость, а также готовность защитить свои интересы, если вдруг им что-то будет угрожать. Того, кто рискнет встать у вас на пути, можно только пожалеть.
Космический совет: проявите настойчивость.
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