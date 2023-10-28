«Три кита» зависти: почему возникает это чувство и есть ли от него польза

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 33 0

Психотерапевт Данилова: зависть может подтолкнуть человека к достижению цели

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephan Goerlich; 5-tv.ru

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Человеку свойственно испытывать самые различные эмоции — как положительные, как и отрицательные.

Зависть считается одним из самых низменных чувств, которое, однако, знакомо каждому человеку. Почему люди предпочитают завидовать, вместо того чтобы отпустить ситуацию? И стоит ли с этим бороться? Об этом 5-tv.ru рассказала системный семейный психотерапевт, бизнес-тренер Елена Данилова.

«Три кита» зависти

Специалист подчеркивает, что сама по себе зависть — это комплекс чувств, который включает в себя три составляющих: желание чего-то конкретного, ощущение несправедливости и недоброжелательное отношение к человеку, который, собственно, и вызывает зависть.

«Это часто про глубокое ощущение сравнения, про ощущение несправедливости, комплекс такой неполноценности. Зависть — это ревность к чужому успеху», — уточняет Данилова.

Признаки зависти

Как отмечает психотерапевт, существует несколько признаков зависти.

«Первое — это когда я скрыто радуюсь, когда у другого что-то не получается. Когда я раздражаюсь, когда слышу про чужие успехи. Когда я обесцениваю. Когда я считаю человека недостойным, а у него это есть. Считаю, что благодаря каким-то внешним фактором и „госпоже удаче“ у него это получилось», — перечисляет эксперт.

Польза зависти

Данилова указывает на то, что на самом деле в зависти есть огромное количество энергии и силы, которые можно «легализовать».

«Во-первых, зависть нам помогает вспомнить ту затерявшуюся цель, которую мы по каким-либо причинам забыли. Второе — зависть помогает нам вдохновиться. То есть понять: у человека получилось, значит, возможно, и у меня это получится», — считает специалист.

При этом, по словам Даниловой, зависть можно трансформировать в более приятные чувства, например, в радость, счастье, уверенность, даже в энергию злости, но, чтобы та была направлена не на разрушение, а помогала достигать своих целей и быть смелее.

«Формула зависти — она такая: „Он имеет то, что хочу я, но я не верю в то, что это возможно, потому что…“ И там идут какие-то причины. Чаще всего зависть — это конфликт между „хочу“ и „могу"», — говорит специалист.

Поэтому психотерапевт советует признаваться самому себе в завистливых чувствах и найти триггер, чтобы разобраться, что явилось первопричиной, увидеть личную потребность в чем-либо. И перенаправить эту энергию в счастье, вдохновение и радость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дети ревнуют родителей.

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