Спасти или добить любовь? Какие «лекарства» для отношений ведут к расставанию

Dаilу Маil: некоторые способы для спасения отношений стремительно разрушают их

Когда отношения начинают рушиться, партнеры часто хватаются за самое очевидное: покупают путевку на море, записываются к психологу, предлагают «начать все заново», заводят ребенка или решают дать друг другу больше свободы.

Кажется, что любое действие лучше ожидания расставания. Но иногда способы, которыми люди пытаются спасти отношения, лишь быстрее приводят к разрыву. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

О популярных «спасательных кругах», способных окончательно разорвать союз, рассказала в беседе с Daily Mail эксперт по отношениям Трейси Кокс.

По ее оценке, парам на грани расставания часто хочется совершить красивый и решительный поступок вместо того, чтобы признать: отношения уже требуют честного разговора, а иногда — честного завершения.

Если отношения переживают кризис, это не означает, что расставание неизбежно. Однако вопрос, как спасти отношения, нельзя решать жестами отчаяния. Отпуск не отменяет взаимных обид, ребенок не чинит разрушенное доверие, а терапия не возвращает желание быть вместе человеку, который уже внутренне выбрал расставание.

Отпуск как последний шанс

Пара больше не разговаривает по душам, ссорится из-за мелочей и почти не испытывает нежности. Но вместо тяжелого разговора партнеры решают: надо уехать вдвоем. Море, красивый отель, ужины без бытовой суеты — и отношения якобы снова станут такими, какими были раньше.

Идея кажется логичной потому, что усталые отношения часто страдают от рутины, работы, детей и отсутствия свободного времени. Но поездка, которую заранее объявили последним шансом, накладывает на партнеров огромную нагрузку. Они должны быть счастливы, близки и влюблены по расписанию, потому что за отдых уже заплачено и от него зависит будущее пары.

Трейси Кокс обращает внимание: если отношения давно лишились тепла, смена обстановки может не спасти их, а выставить проблему крупным планом.

Дома можно уйти на работу, заняться ребенком, лечь спать пораньше или спрятаться в телефоне. В отпуске супруги остаются друг с другом практически постоянно. И вдруг понимают, что даже на берегу моря им скучно, тяжело или неприятно находиться вдвоем.

Расставание после такой поездки кажется внезапным только со стороны. На самом деле отпуск не разрушил отношения, а показал то, что раньше скрывалось за бытом. Поэтому, решая, как спасти отношения, опасно превращать отдых в экзамен: либо мы снова любим друг друга, либо сразу расстаемся.

Терапия под давлением

Совместная работа с психологом может помочь партнерам услышать друг друга, признать собственные ошибки и разобраться, можно ли сохранить отношения.

Но терапия перестает быть способом понять, как спасти отношения, если один партнер идет туда только под давлением, из чувства вины или для того, чтобы отложить неизбежное расставание.

Особенно болезненной становится ситуация, когда один человек уверен, что отношения еще можно восстановить, а второй уже мысленно вышел из пары.

В таком случае каждая сессия может превращаться в сбор взаимных претензий: один требует доказательств любви и обещаний измениться, другой все сильнее убеждается, что на него давят и лишают права уйти.

По мнению Кокс, обращаться за помощью имеет смысл тогда, когда оба готовы честно смотреть на отношения и собственное поведение. Если один партнер уже не хочет сохранять союз, стандартная терапия может не сблизить, а приблизить расставание.

В подобных случаях специалистам важнее сначала помочь паре определиться с направлением: они готовы всерьез работать над отношениями, собираются расстаться или пока не способны принять решение. Иначе попытка любой ценой выяснить, как спасти отношения, превращается в борьбу, где один умоляет, а второй защищается.

Ребенок ради примирения

Одна из самых опасных иллюзий в кризисной паре — мысль, что появление ребенка вернет отношениям смысл. Будущие родители могут надеяться, что общая ответственность заставит забыть ссоры, вернет нежность и не позволит дойти до расставания.

Но ребенок не склеивает разрушенные отношения. Он добавляет недосып, тревогу, новые расходы, изменения в быту и необходимость договариваться каждый день. Если партнеры до беременности не могли спокойно обсуждать проблемы, не уважали друг друга или уже жили в состоянии скрытого расставания, после рождения малыша конфликт способен стать еще острее.

Вопрос, как спасти отношения, нельзя перекладывать на ребенка. Он не должен появляться на свет с невидимой обязанностью удержать рядом взрослых, которые не смогли решить, хотят ли они быть парой. Даже если расставание откладывается из-за беременности или первых лет жизни малыша, холод, раздражение и взаимные обвинения никуда не исчезают.

Кроме того, в разрушительных отношениях страдает уже не только мужчина и женщина, но и ребенок, который растет в атмосфере напряжения. Поэтому идея завести малыша «ради семьи» может не спасти отношения, а сделать будущее расставание тяжелее для всех.

Свобода вместо близости

Когда из отношений исчезает секс или один из партнеров жалуется на скуку, пара иногда рассматривает открытые отношения как способ вернуть интерес. На первый взгляд это выглядит как взрослый компромисс: не расставаться, но позволить себе эмоции и близость с другими людьми.

Однако эксперимент, предложенный в момент кризиса, редко начинается с равного и спокойного желания двух партнеров. Часто один соглашается из страха потерять другого, надеясь таким образом избежать расставания. Второй получает свободу, но не обязан решать проблемы, из-за которых отношения начали разрушаться.

Если в паре уже есть ревность, неуверенность, обида и недостаток доверия, появление других людей делает эти чувства сильнее. Вместо ответа на вопрос, как спасти отношения, супруги получают новые сравнения, тайны, болезненные подробности и ощущение, что партнер уже ищет замену.

Открытый формат сам по себе не является приговором для каждой пары, если это осознанное решение людей, которым он действительно подходит. Но использовать его как экстренное средство для отношений на грани расставания опасно: свобода не возвращает доверие, если оно уже разрушено.

Угрозы расставанием

Фраза «тогда давай разведемся» может прозвучать в ссоре как попытка заставить партнера наконец испугаться, услышать претензии и измениться. Человек может не хотеть настоящего расставания — он хочет реакции, внимания и доказательств, что отношения важны другому.

Но регулярные угрозы разрушительно действуют на отношения. В первый раз партнер пугается и пытается помириться. Во второй — начинает сомневаться в надежности союза. Со временем слово «расставание» перестает быть страшным и превращается в реальный выход из постоянного давления.

Ультиматумы редко отвечают на вопрос, как спасти отношения. Если человек остается только потому, что его пугают детьми, деньгами, одиночеством или общественным осуждением, отношения не становятся крепче. В них остается страх, обида и ощущение ловушки.

Особенно опасно использовать расставание как способ получить желаемое: секс, деньги, отказ от общения с друзьями или подчинение в бытовых вопросах. В таком союзе партнеры уже не договариваются, а проверяют, кто уступит первым. И однажды очередная угроза может закончиться ответом: «Хорошо, расстаемся».

Делать вид, что все нормально

Есть и противоположная ошибка: пара не устраивает громких сцен, не ставит ультиматумов и не обсуждает расставание. Супруги продолжают жить вместе, заботятся о детях, оплачивают счета, посещают родственников и улыбаются на фотографиях. Только отношений между ними почти не осталось.

Проблемы замалчиваются ради спокойствия, привычки, денег или страха перемен. Люди могут годами убеждать себя, что отношения просто стали взрослыми и в браке у всех так.

Но если партнеры больше не делятся личным, не проявляют нежности, избегают близости и интересуются друг другом только в связи с бытом, это может быть не стабильность, а тихое расставание, которое еще не оформлено словами.

Делая вид, что кризиса нет, невозможно понять, как спасти отношения. Пока супруги поддерживают красивую картинку, отчуждение становится привычным. К моменту, когда один из них решится заговорить, у другого уже может не остаться ни желания бороться, ни веры в изменения.

Честный разговор способен быть болезненным, однако он дает отношениям шанс. Замалчивание лишь откладывает момент, когда расставание становится очевидным.

Как спасти отношения

Отношения нельзя восстановить одной поездкой, беременностью, угрозой или решением внезапно разрешить все, что раньше причиняло боль.

Чтобы понять, как спасти отношения, партнерам сначала нужно признать, в какой точке они находятся: оба ли хотят продолжать союз, готовы ли слушать друг друга и менять не только другого человека, но и собственное поведение.

Если отношения еще важны обоим, начинать стоит не с грандиозного жеста, а с разговора без обвинений и угроз. Важно назвать проблему: исчезла близость, накопились обиды, один чувствует себя ненужным, другой — постоянно виноватым или загнанным. Только после этого можно обсуждать совместную работу со специалистом, новые договоренности и реальные изменения в повседневной жизни.

Если один партнер давно принял решение уйти, задача может заключаться уже не в том, как спасти отношения любой ценой, а в том, как пережить расставание без унижения, шантажа и новых травм. Продолжать союз силой невозможно: близость существует только там, где оба человека ее выбирают.

