«Это будет уголовное дело»: как правильно провозить лекарства через таможню

Специалисты находят запрещенные препараты с помощью сканеров и собак.

Как провезти через границу лекарства и БАДы, чтобы не возникло проблем с таможенниками и следователями? Можно ли ввозить незарегистрированные пока в нашей стране лекарства?

Правила на таможне Петербурга изучил корреспондент «Известий» Дмитрий Будков. В отпуск Софии пришлось улететь без своего лекарства от мигрени.

«В суматохе я забыла рецепт. В аэропорту мне сказали: либо выкладывать, либо я никуда не лечу», — рассказала София Бахтина.

Единственный помогающий препарат остался у таможенников. Правила перевозки лекарств жесткие — с начала года Пулковская таможня выявила больше тысячи попыток незаконного провоза сильнодействующих и психотропных препаратов.

Бывает и такое, что пассажиры смешивают их с другими лекарствами, чтобы обойти требования. На таможенном контроле весь багаж пропускают через рентген.

Содержимое в деталях видят инспекторы. Если что-то обнаружить запрещенное, об этом может сигнализировать собака.

Сомнительные лекарства ищет лабрадор Грек — за два года службы его нос ни разу не подвел, в считанные секунды находит в одной из сумок муляж «запрещенки». Государственный инспектор Александр Скрыпанев рассказал, что у него есть секрет, как стимулировать собаку работать.

«Он у меня игровик. У меня есть его любимая игрушка — мячик. Он за мячик готов совершать подвиги», — говорит он.

На мониторе видно какие-то ампулы с содержимым. Возможно, это какие-то лекарства, возможно, даже сильнодействующие, что за лекарство — определяют по составу и действующему веществу.

Подозрительные ампулы, капсулы, таблетки отправляют на экспертизу. Так, весной в Петербурге была пресечена крупная партия лекарственного контрафакта из Стамбула.

Семь тысяч упаковок пассажир вез якобы для себя, но никаких документов и медназначений у него не было. По правилам на подобные лекарства нужен рецепт врача, сведения о количестве и дозировке, а если документы на иностранном языке — еще и нотариально заверенный перевод.

На досмотре необходимо сообщить, что провозишь. Количество должно быть с расчетом на одного человека.

Большинство пассажиров попадаются по собственному незнанию. Например, одни прилетают из-за границы с лекарственными травами, чаем, таблетками, которые там абсолютно легальны, а у нас запрещены для ввоза.

«На Западе очень распространены средства лечения ожирения, для снижения веса на основе производных амфетамина. Эти средства относятся к наркотическим препаратам. И оборот на территории России их запрещен», — говорит гендиректор испытательного центра Сергей Вострухов.

Пассажиру может грозить серьезный штраф — до миллиона рублей и не менее серьезный срок — до семи лет. Аналогичные правила действуют не только в России.

В различных странах свой список запрещенных лекарств для ввоза. Например, пресловутый российский анальгин за рубежом считается опасным токсичным средством.

«Кто-то может сказать „у нас такая страна, что нельзя ввезти препарат“. Нет, если вы в США ввезете три флакончика корвалола, то это будет уголовное дело, потому что он фенобарбитал содержит», — напомнил гендиректор компании и фарманалитик Сергей Шуляк.

На внутренних авиарейсах по России аналогичные правила касаются только жизненно важных лекарств, на которые требуются подтверждающие документы. Незарегистрированные препараты на территории России для ввоза не запрещены, если конечно, в них нет наркотических веществ.

Но прежде, чем привезти лекарство из другой страны или полететь со своим, фармэксперты советуют тщательно изучить состав и сопоставить со списками нежелательных для ввоза, которые постоянно обновляются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как работает Пулковская таможня.