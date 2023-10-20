«Формулы не существует»: как работает пулковская таможня

Обнаружить нарушителей таможенникам помогают как современные средства, так и проверенные временем — например, обученные собаки.

Таможня дает добро, но не всегда и не всем. В питерском аэропорту Пулково практически дня не проходит, чтобы в зоне досмотра не задержали какого-нибудь нарушителя. Обнаружить их таможенникам помогают как современные средства, так и проверенные временем — например, обученные собаки. А еще навыки коммуникации и психологии. Корреспондент «Известий» Максим Бажанов все проверил на себе.

Таможня в Пулково не дремлет. Буквально на прошлой неделе они остановили несостоявшихся парфюмеров из Таджикистана. При них было почти 300 упаковок незадекларированного парфюма, якобы для их общего друга. Но фокус не прошел — товар изъяли и отправили на экспертизу.

Владельцу курительной трубки повезло еще меньше. Таможенники нашли в ней остатки марихуаны и теперь пассажиру светит реальный срок. Еще одна дама пыталась провезти из-за границы на руке часы стоимостью больше шесть миллионов рублей, не заплатив пошлину.

«Выявление на нашем посту — они ежедневны. И неоднократные. То есть, за один день может быть и два, и три, и больше дел по разным статьям», — говорит ведущий инспектор отдела специальных таможенных процедур поста аэропорта Пулково Мария Ярощук.

За этот год таможня выявила уже больше тысячи правонарушителей. Как говорят сами сотрудники службы, большинство попавшихся — контрабандисты. К каким бы хитростям не прибегали — система защиты их раскрывает. Как именно — мы решили изучить на собственном примере.

«По легенде я сегодня прилетел из Самарканда сюда в Санкт-Петербург. У меня с собой есть очень много денег. И я не хочу писать декларацию. Возьму с собой только разрешенную сумму — все остальное прячу по рюкзакам и за пояс. Также я попробую пронести вот такую баночку — как-будто бы она с запрещенным веществом. Тоже положу ее в потайной отсек в своем рюкзаке. Ну что же? Попробуем пройти», — говорит корреспондент «Известий», собирая рюкзак с «контрабандой».

Без психологии на таможне никуда. Когда грузишь вещи на ленту — сотрудник службы активно с тобой беседует и оценивает поведение. Параллельно просматривает содержимое сумки. На выходе с ленты еще одна проверка — кинолог с собакой. Которую мы не прошли.

«Ручную кладь нужно предъявить к досмотру. Со мной к столу проследуйте пожалуйста», — говорит сотрудник таможни.

Он проверяет все карманы сумки. Прощупывает ее дно, стенки и все содержимое внутри в поисках спрятанных товаров и денег. Банку с душистой мятой нашли сразу, затем и припрятанные купюры.

«Согласно действующему законодательству можно перемещать наличные денежные средства не превышающие 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Соответственно, не важно, что вы везете — рубли, доллары, евро — в совокупности не должно превышать 10 тысяч долларов США», — рассказывает Ярощук.



«Деньги за поясом утаить тоже не получилось. После проверки рюкзака меня отправили проверяться на контуре — так называется рентгеновская установка», — сетует Максим Бажанов.

«Скажите у вас вот здесь в районе пояса — что находится?» — спрашивает корреспондента сотрудник таможни.

«Не могу знать», — отвечает он.

«Наличные денежные средства имеются?» — уточняет специалист.

С этого момента сопротивляться таможеннику себе дороже. Если будешь отрицать наличие запрещенного до конца — сотрудники службы могут устроить личный таможенный досмотр. Он проходит при понятых. Там будут искать контрафакт в вашей одежде или на теле — придется раздеться до нижнего белья. И наказание будет строже — к административному или уголовному наказанию добавится статья за сокрытие.

«Какой-то достоверной формулы — ее не существует. Все случаи индивидуальные и уникальные. И по своему опыту могу сказать, что тот человек, который вызывает меньше всего подозрений — на которого ты смотришь и думаешь — тут точно ничего не будет — как раз таки там скорее всего и будет», — делится опытом Мария Ярощук.

Стоит отметить, многоуровневая защита от контрабандистов работает в аэропорту, как на прибытие, так и на вылет из страны. Сотрудники Пулковской таможни советуют действовать по закону. Если везете дорогой товар или много купюр — декларируйте их и проходите по предназначенному для вас красному коридору.

В начале октября в Хабаровском крае китаянка пыталась пронести в плавках через российскую границу два слитка из драгоценных металлов, сообщал 5-tv.ru.