Есть хорошие новости: как скажется на россиянах повышение ставки ЦБ до 15%

До недавнего момента ключевая ставка находилась на уровне 13%.

Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора. Теперь взять ипотеку россияне смогут только под очень большой процент.

В беседе с 5-tv.ru руководитель направления по работе с частными клиентами Управления инвестиций СберСтрахования жизни Сергей Рогов объяснил, чем повышение ключевой ставки чревато для граждан страны и какие новые возможности у них открываются с ростом ключевой позиции. Так, по его словам, в первую очередь, ситуация сыграет на руку крупным инвесторам. Уже сейчас влиятельные бизнесмены могут смело докупать облигации федерального займа.

«Для консервативных инвесторов это отличный момент: можно зафиксировать хороший денежный поток, зарабатывая на росте тела длинных облигаций», — прояснил он.

Что касается тех, кто не планирует инвестировать в ОФЗ, им повышение ставки также пойдет на пользу. Тем, у кого есть свободные средства, впору будет приобретать облигации и эмитенты первого эшелона с доходностью в 13% длительностью в несколько лет.

«Если затрагивать акции российских компаний, то здесь без изменений: отечественный рынок недооценен по целому ряду эмитентов. В первую очередь это касается „голубых фишек“: компаний-экспортеров (в первую очередь нефтегазовый сектор), представителей финансового сектора, металлургии, ритейла. Впрочем, нельзя забывать о том, что рынок акций зависит не только и не столько от ключевой ставки ЦБ, сколько от других факторов, в том числе лежащих вне сферы макроэкономики. В их числе — эмоциональный фон, преобладающий у инвесторов», — предупредил о возможных рисках Рогов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в свою очередь, поспешил напомнить, что рост ставки ЦБ напрямую влияет на стоимость продажи и покупки жилья. В большей степени это затронет «вторичку»: и без того серьезно уступающая в спросе, она рискует просесть еще сильнее.

«На рынке недвижимости и без того уже начали отмечаться признаки охлаждения спроса после прошлых повышений. Естественно, такой рост приведет к заградительным ипотечным ставкам по стандартным ипотечным программам и более быстрому расходованию лимитов по льготным ипотечным программа из-за большой разницы между льготным ставками и ключевой ставкой. Такой рост приведет к тому, что часть собственников сейчас будут увеличивать дисконт при продаже своего жилья, когда заинтересованы в срочной продаже, другие сохранят цены на нынешних уровнях и предпочтут переждать период высоких ставок, сдав свои квартиры в аренду», — прояснил ситуацию он.

Ранее 5-tv.ru писал, как ЦБ сохранит финансы россиян от мошенников.